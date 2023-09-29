Оксана Гутцайт, Ведущая программы Факты
Россияне СБИЛИ СВОЙ САМОЛЕТ | Украина начала ПОДГОТОВКУ НА F-16 в США | Новости Факты ICTV за 29.09.2023
— Ракетный удар по Николаеву: есть попадание;
— Россия обстреляла жилой квартал Херсона;
— Бессчетные обстрелы Харьковщины — обошлось без пострадавших;
— Подразделение Код 9.2 показало возможности армии дронов;
— Силы обороны ликвидировали российские танки боевыми беспилотниками;
— Российские войска сбили собственный самолет у Токмака;
— Результаты переговоров на площадке МАГАТЭ;
— В США стартовала подготовка украинских пилотов по освоению истребителей F-16;
— Бионический протез для раненого военного — нужно 3 миллиона;
— ЕС продолжит временную защиту для беженцев из Украины.
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