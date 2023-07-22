Видео
Укр Рус
Поддержать
Укр Рус
Популярные
Атака Житомирской области Шахедами: пострадали объект инфраструктуры и частные дома
Зеленский подписал закон об увольнении военных в запас после заключения ВВК
К тушению привлекали вертолет и катер: в Москве произошел масштабный пожар в бане
Срочно
Взрывы в Киеве во время тревоги — что известно
Срочно
РФ двумя волнами ударов Калибрами уничтожила 100 т гороха и 20 т ячменя на Одесчине
Юлия Сеник, Ведущая программы Факты

Россияне гонят пушечное мясо вперед: тактика оккупантов возле Кременной

Возле Кременной в Луганской области сейчас продолжаются тяжелые бои. Цели на отработку поступают на протяжении всего дня, ведь враг там буквально в шаге. Бойцы показали свою работу и рассказали о том, как в Кременских лесах воюют оккупанты.

Минометчики говорят, что обычно отрабатывают по скоплению врагов. Мол, на первую линию россияне привезли много пушечного мяса, которое просто гонят вперед.

— Первая линия, которая стоит – это возраст 45+, за ними стоят более опытные воины, которые ходят в штурмы. Первую линию не жалко им, выдают пулемет на один блиндаж, и их специально завозят ночью, потому что они не знают куда бежать, а сзади идут более опытные десантные дивизии, такие же, как мы, – отметил военнослужащий ДШВ ВСУ Олег.

Наши воины быстро готовят снаряды и минометы к стрельбе. Наводятся и отправляют взрывные приветы оккупантам.

Война в Украине, ВСУ
Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Прямой эфир ICTV Live
Популярные видео
Батальон кровью харкает, отвоевывая эти земли: эксклюзив с передовой
Россияне гонят пушечное мясо вперед: тактика оккупантов возле Кременной
Горькая потеря: под Бахмутом погиб декоратор-постановщик проектов телеканала СТБ
Россияне гонят пушечное мясо вперед: тактика оккупантов возле Кременной
В Украине появятся помощники ветеранов: что известно о вакансиях, условиях и обязанностях
Військові ЗСУ
Власть помогать не спешит: одесситы самостоятельно восстанавливают здания после удара РФ
Россияне гонят пушечное мясо вперед: тактика оккупантов возле Кременной
Сквозь боль и слезы: двухлетняя Лиза из Бахмута учится заново ходить
Россияне гонят пушечное мясо вперед: тактика оккупантов возле Кременной
Больше видео
Украина На замену вагнеровцам: в Бахмут заходят новые подразделения войск РФ
Бахмут, Череватий
Украина Пилот Karaya: одна эскадрилья F-16 в корне изменит ситуацию
Вадим Ворошилов (Karaya)
Происшествия Журналисты Фактов ICTV попали под обстрел в Северске
Россияне гонят пушечное мясо вперед: тактика оккупантов возле Кременной
Общество Украинская молитва в лавре: как Епифаний провел литургию в Вербное воскресенье
Россияне гонят пушечное мясо вперед: тактика оккупантов возле Кременной
Помилка в тексті
Помилка
Мы используем cookies
Соглашаюсь