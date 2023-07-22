Россияне гонят пушечное мясо вперед: тактика оккупантов возле Кременной

Возле Кременной в Луганской области сейчас продолжаются тяжелые бои. Цели на отработку поступают на протяжении всего дня, ведь враг там буквально в шаге. Бойцы показали свою работу и рассказали о том, как в Кременских лесах воюют оккупанты.

Минометчики говорят, что обычно отрабатывают по скоплению врагов. Мол, на первую линию россияне привезли много пушечного мяса, которое просто гонят вперед.

— Первая линия, которая стоит – это возраст 45+, за ними стоят более опытные воины, которые ходят в штурмы. Первую линию не жалко им, выдают пулемет на один блиндаж, и их специально завозят ночью, потому что они не знают куда бежать, а сзади идут более опытные десантные дивизии, такие же, как мы, – отметил военнослужащий ДШВ ВСУ Олег.

Наши воины быстро готовят снаряды и минометы к стрельбе. Наводятся и отправляют взрывные приветы оккупантам.

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