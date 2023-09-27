Россияне возводят мост между РФ и Мариуполем | Эвакуация из Херсонской области! Новости Факты ICTV за 27.09.2023

— Обстрел Херсонской области 26.09.2023 — 12 раненых;

— Прокудин обратился к жителям оккупированного левобережья Херсонской области;

— Обстрел Харьковской области — подробности;

— Никогда не голосовал за Путина, но на войну пошел: поразительные свидетельства воина РФ;

— Оккупанты пытаются соединить прямой железной дорогой Мариуполь;

— Тарнавский заинтриговал новостями на Таврическом направлении;

— Избавиться от шрамов войны: более 40 пластических хирургов готовы помочь уже сейчас;

— Воздушная тревога.

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