Петр Демьянчук, Ведущий программы Факты
Россияне возводят мост между РФ и Мариуполем | Эвакуация из Херсонской области! Новости Факты ICTV за 27.09.2023
— Обстрел Херсонской области 26.09.2023 — 12 раненых;
— Прокудин обратился к жителям оккупированного левобережья Херсонской области;
— Обстрел Харьковской области — подробности;
— Никогда не голосовал за Путина, но на войну пошел: поразительные свидетельства воина РФ;
— Оккупанты пытаются соединить прямой железной дорогой Мариуполь;
— Тарнавский заинтриговал новостями на Таврическом направлении;
— Избавиться от шрамов войны: более 40 пластических хирургов готовы помочь уже сейчас;
— Воздушная тревога.
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