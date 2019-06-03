России не выгодна энергетическая независимость: как на Харьковщине Кремль пугает людей

На Харьковщине люди восстали против добычи сланцевого газа. Мол, в их колодцах исчезает вода, сами болеют, овощи уничтожены.

Газовики утверждают, за 70 лет работы, никакого вреда среде. А страхи селян – это влияние российской пропаганды. Слишком уж Кремлю не выгодна наша энергетическая независимость.

Выяснилось, что вода в колодцах не исчезла. Но местные продолжают протестовать и пересказывать друг другу ужасы. Госпредприятие Шебелинкагаздобыча работает в Старовиривце с 70-х годов прошлого века, но протесты селян начались только теперь, как и в других селах на Харьковщине. Так работает российская пропаганда, говорят газовики, восточный сосед не заинтересован в энергетической независимости Украины, и распространяет мифы и откровенную ложь.

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Газовики говорят, их деятельность законна. Скважину герметизируют железом и бетоном, поэтому перетекать из одного горизонта в другой – вода просто не может.

Ранее Факты ICTV писали, как добывают газ с месторождений в Украине.

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