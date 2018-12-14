Ротация боевиков: на Донбассе возросло количество вражеских обстрелов

Количество обстрелов на фронте выросло втрое. Если позавчера кремлевские наемники 7 раз открывали огонь по позициям украинских защитников, то накануне уже 22.

Напряжение сохраняется и на Авдеевской промзоне. Российские оккупанты увеличили количество обстрелов наших позиций. Даже среди бела дня слышны пулеметные очереди.

Читайте: Боевики заминировали водопровод на Донбассе – взрывчатку обезвредили

Однако днем это еще цветочки, говорят украинские армейцы. Вот ночью вражеское оружие просто не умолкает.

Активизацию здесь связывают с ротацией, которая недавно прошла в российских оккупантов.

К слову, Факты ICTV рассказывали о том, что боевики заставляют заключенных добывать уголь.

Опубликовано Декабрь, 14 в 19:53



Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.