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Ротация боевиков – последствия для украинских армейцев на Авдеевский промзоне

Оккупационные войска активизировались, так как прошла ротация, говорят наши армейцы. Расстояние между укреплениями украинских воинов и позициями врага на Авдеевский промзоне измеряется десятками метров. Поэтому бойцы бригады Холодный Яр хорошо слышат, кто стоит напротив.

На таких малых расстояниях, как между нашими и вражескими позициями, любое оружие может нанести серьезные поражения и пехотинцам, и укреплением.

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Вчера пытались пробраться враждебные диверсанты, но наши воины их  остановили.

Такую активность боец ​​по кличке Джин связывает не только с ротацией. Российские оккупанты хотели бы занять наши позиции.

Однако у врага ничего не получится. Многие из холодноярцев на фронте уже по пять лет.

К слову, модернизированный танк Т-64: характеристики новых приборов и защита.

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