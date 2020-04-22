Ротация и новые задачи. После Пасхи на Донбассе активизировался враг

В Марьинке на Донбассе ежедневно происходят обстрелы российских боевиков. После Пасхи, активность оккупантов увеличилось. Одни военные жалуются на ротацию, другие же говорят, что у врага задача — как можно больше убить. Чтобы точно поражать цель, враг уже традиционно использует летательные аппараты.

К сожалению иногда российско-террористическим войскам удается не только получить данные о местонахождении позиций или поразить их, а и убить кого-то из украинских армейцев.

На днях на позициях под Донецком от осколочных ранений погиб молодой офицер Андрей Шинкарук. Дома на погибшего ждали родители. Парню было всего 28 лет. Подробнее в сюжете Владислава Круглова.

Напомним, в Вооруженных силах Украины по состоянию на утро 22 апреля подтверждено 43 случая инфицирования коронавирусом. Из них четыре человека выздоровели, а двое умерли.

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