Разбили челюсть и заставляли слушать выстрелы: в Святогорске россияне издевались над жителями ради развлечения

Побывавший под российской оккупацией Святогорск постепенно залечивает раны — оккупанты разрушили здесь почти 90% зданий. Не остановила агрессора и религиозная святыня Святогорская Лавра, ей тоже досталось от врага.

В деоккупированном Святогорске заменили государственные флаги — обновленные желто-голубые флаги развеваются на разрушенных зданиях как символ надежды и восстановления.

Город удалось освободить еще осенью, однако там до сих пор нет воды, тепла и электричества. Питание привозят волонтеры.

— Разбитые дома, почему? Я не знаю, зачем было такое делать? – говорит житель Святогорска.

Он постоянно молится, чтобы украинские военные оградили город от врага.

80-летняя Тамара не может сдержать слез, когда вспоминает об ужасах оккупации.

— Меня пытали, разбили челюсть, теперь я ничего не слышу, – вспоминает женщина.

Российские военные издевались над ней просто ради развлечения. Вынуждали стоять у забора и стреляли рядом. При этом не разрешали даже заслонить руками уши.

Женщина родилась во времена Второй мировой войны и не может понять — почему из-за россиян должна снова пережить этот ужас. Но, несмотря ни на что, не падает духом, а разбирает завалы возле своего дома.

Она надеется, что весной саперы помогут очистить территорию от мин и остатков снарядов. Тогда постепенно все отстроят и в Святогорск не только вернутся жители, но и начнут приезжать туристы.

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