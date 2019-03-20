Разбирают автоматы и помогают раненым: на Донбассе школьников учат военному делу

Учащихся в школах рядом с зоной обстрелов обучают как действовать в условиях войны. 15-летние девушки уже ловко разбирают автоматы Калашникова, а пятиклассники знают как перевязать раненого.

Школа в Клиновом несколько лет подряд занимает призовые места в военно-патриотической игре Джура. В этом году школьники уступать не собираются. Помогают в обучении военнослужащие. В 15 километрах от школы все эти навыки необходимы в реальной жизни.

Военный медик Владислав признается, что иногда вопросы школьников заводят в тупик.

– Самое сложное – это объяснить такие факты как кровотечение, смерть… Я бы не хотел, чтобы в таком возрасте приходили и рассказывали что такое смерть, что может оторвать ногу, руку, – отметил Владислав.

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Недавно военные метким выстрелом уничтожили одну из позиций боевиков напротив. Теперь террористические войска здесь провели ротацию и атакуют с новой силой. И армейцы уверяют, что новую смену оккупантов ждет та же участь, что и предыдущих.

К слову, Факты ICTV рассказывали о том, сколько военных будут голосовать на выборах в зоне ООС.

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