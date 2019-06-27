Разбитые окна и двери, стены посечены снарядами: наемники РФ обстреляли Авдеевку

Обострилась ситуация на востоке страны. Обстрелов стало больше почти вдвое. За минувшие сутки боевики 40 раз открывали огонь по нашим позициям. Есть раненые.

Впервые за последние несколько недель российские наемники ударили по жилым кварталам Авдеевки. Жилые дома посечены снарядами и пулями. Двери и крыши разбиты, а окна вынесло взрывной волной.

Такого обстрела здесь не было почти год, – убеждают местные. Мол, оккупанты открыли огонь в 5 утра и накрыли целую улицу. Повредили четыре дома. Их владельцы уже даже не пытаются считать убытки. Потому что за последние 5 лет устали это делать.

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Армейцы утверждают, что враг бил не из минометов, а из артиллерии. Об этом свидетельствуют воронки и остатки от боеприпасов. Но целились российско-оккупационные войска не только по гражданским, но и по защитникам Авдеевки. На их позиции прилетели сотни мин и снарядов. Армейцы говорят: оккупанты били больше часа.

Этот обстрел на позициях прежде всего связывают не с ротацией, которая часто происходит на оккупированной территории, а с последними политическими событиями в Европе. В частности, возвращением делегации РФ в Совет Европы.

К слову, Факты ICTV рассказывали о том, что на Донбассе ранены семь украинцев и уничтожены два оккупанта.

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