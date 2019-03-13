Разбить руками кирпичи и уничтожить противника на татами: соревнования десантников

В Николаеве выбирали лучших в рукопашном бою среди десантников. 35 военнослужащих представляли все 5 бригад десантно-штурмовых войск. Борьба была ожесточенной.

На татами встретились представители всех видов единоборств со своими преимуществами и тактиками. Победители будут представлять десантников 19 марта на Чемпионате Вооруженных сил Украины.

Основа ежедневной подготовки десантников – бег и марш-броски – обязательная программа, а дальше ребята тренируются с ножами, лопатами и палками. При выполнении заданий в тылу врага, часто надо сохранять полную тишину, нельзя даже стрелять, поэтому десантники должны подручными средствами обезвредить часового и захватить объект.

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Десантники убеждают, главное не победа, а участие и опыт, который затем используют в боевых условиях.

Напомним, Укроборонпром представил обновленный БТР с сверхпрочным панцирем. Его уже запустили в серийное производство. Бронемашина выдержит удар даже из крупнокалиберного оружия.

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