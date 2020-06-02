Разгон протестующих в США: реакция людей на действия Трампа

С начала протестов против полицейского произвола в США, страна ждала обращения президента. Впрочем, критики говорят, что акценты речи Дональда Трампа и одновременный разгон мирных демонстрантов под Белым домом не помогли уменьшить напряжение в стране.

Пока под Белым домом 1 июня длился мирный протест, Дональд Трамп выступил с речью, в которой назвал себя президентом закона и порядка и заявил: ярости демонстранты совершают акты внутреннего террора. Он призвал власти на местах положить конец погромам и беззаконию. А если нет — он вмешается.

Несмотря на угрозу, Трамп пока не применил закон 1807, который уполномочивает президента отправлять военных в штат без приглашения губернатора. Пока президент Трамп произносил речь, извне Белого дома силовики разогнали мирных протестующих слезоточивым газом.

Впоследствии, по расчищенному парку следовал и президент — к исторической епископальной церкви у Белого дома, которая накануне несколько пострадала от протестов. Внутрь Дональд Трамп не зашел, только подержал Библию перед входом на камеру.

Председатель Епископальной церкви Вашингтона Мариан Будде заявила: возмущена визитом президента, использованием церкви как декорации, и главное — тем, как расчистили для этого территорию. Президент лишь разжигает насилие, — заявила она. Раскритиковала действо и глава Вашингтона, демократка Мюриэл Баузер. Подробнее — в сюжете Юлии Ярмоленко.

В США продолжаются протесты и беспорядки из-за смерти афроамериканца Джорджа Флойда, которые начались еще 26 мая.

По последним сообщениям, протестующие подожгли торговый центр в Лос-Анджелесе, разграбили магазины в Нью-Йорке и столкнулись с полицией в Сент-Луисе, где четверых офицеров госпитализировали с травмами.

За шесть дней беспорядков погибли уже, по меньшей, мере 11 человек. Что происходит в США — читайте в материале Фактов ICTV.

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