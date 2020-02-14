Розыгрыши и фотозоны: как магазины подготовились ко Дню влюбленных

Праздник чувств, любви и коммерции. В Валентинов день украинцы спешат в который раз поздравить своих любимых, покупают не только валентинки, но и более дорогие подарки.

На амурных делах не гнушаются подзаработать и предприимчивые маркетологи. Поэтому на витринах появляются объявления об акциях, множество розовых аксессуаров, а самые креативные даже меняют свои названия.

О том, почему столичный ЦУМ превратился в ЦЬОМ – смотрите в сюжете Константина Мельникова.

К слову, Факты ICTV рассказывали о том, что делать одиноким в День Валентина.

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