Растаможка евроблях: когда будет новый закон и какие цены обещают

Привычное поведение владельцев евроблях возмущает даже тех водителей, которые и сами ездят на еврономерах. Перекрытия города в час пик они называют наглостью.

Правительственный квартал владельцы евроблях оккупировали с самого утра. Они в очередной раз требуют от парламентариев принять закон, снизит тарифы на растаможивание авто из Европы. Для убедительности в столицу приехали несколько тысяч машин с иностранными номерами.

В парламенте уже завтра обещают навести порядок с евробляхами. В новом законопроекте предусмотрены базовые ставки акциза: для авто с бензиновым двигателем до 3-х литров – 50 евро. Больше объем двигателя – 100 евро. Для дизелей – соответственно 75 и 150 евро. Также применят коэффициенты мощности двигателя и возраста машины.

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Депутаты намерены дать шанс легализовать все евробляхи на льготных условиях. Все, кто в первый месяц растаможит машину – заплатят половину акциза. По данным депутатов, с начала года в Украину было ввезено более полумиллиона подержанных машин. И каждую минуту у нас появляется одна евробляха. Поэтому скоро страна будет завалена ломом на колесах. Поэтому профильный министр советует украинцам думать о экологических транспортах.

Владельцы автоблях обещают и завтра перекрыть правительственный квартал. Зато те, кто купили новые машины и заплатили все налоги, требуют справедливого подхода ко всем.

К слову, в Украине хотят запретить авто из России. С 2019 года они станут дешевле евроблях.

Опубликовано Ноябрь, 07 в 17:33



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