Рассказы жителей Дымера: окупанты не давали спать по ночам и стреляли по домах из танка

Жители освобожденного Дымера, который в Киевской области, говорят, что им повезло в отличие от Ирпеня и Бучи, но и это счастье довольно призрачное.

Во время оккупации Дымера русскими войсками местные жители на себе почувствовали “братское” отношение “освободителей”.

Жителям поселка не разрешали выходить из квартир, поэтому ели только то, чем успели запастись.

— Было и такое: хлебчик был такой черствый. Вода вон, брошу немного водички, этой тепленькой водички налила. Вот и вся еда, — рассказала пенсионерка Галина.

Пенсионерка Галина страдала от отсутствия света и от холода. Потому что стекла выбило во время обстрелов. Воду Галина грела в консервной баночке на импровизированной плошке: заливала в баночку спиртовую настойку боярышника, бросала туда тряпки и зажигала. Вот оно горело и воду и грело.

Сейчас, по словам Галины, уже полегче. Потому что включили хотя бы газ. Женщина страдает клаустрофобией. Для нее быть в темноте – пытка. Поэтому и во время активной фазы войны в подвале не пряталась. Как выжила – сама не знает.

– Не помню, ребята. Такое было… стреляли – бухали, бухали… Я ходила там между туалетом и той стенкой… я ходила. Здесь сила. Оно как бабахнет, – вспоминает дымерчанка.

Рядом с этим жилым домом предприятие, когда-то производившее окна. Здесь российские оккупанты обустроили штаб. И тут же держали заложников – гражданских дымерцев.

— Первый день сидел у них, у братьев славян, — рассказал пожилой мужчина. – Только заехали, то я пошел парня выручать, то возле гаража забрали. Ну, правда, не били, но в холоде в таком держали, еще и в темноте.

Житель дома рассказывает – вместе с ним сидели еще несколько мужчин. Освободиться им удалось только при обстреле нашей артиллерией: у россиян начали рваться боеприпасы, они и разбежались, кто куда, а сторож открыл заложников и выпустил.

Над контуженными и запуганными пожилыми людьми, в течение месяца издевались, как могли. Как когда-то в концлагерях нацисты во время второй мировой. В двадцать первом веке те, кто называют себя освободителями, не давали людям ночью даже сомкнуть глаза. Устраивали так называемые обходы. По квартирам искали диверсантов и наводчиков артиллерии, вооруженные до зубов и редко трезвые.

— Вот идут вверх — стучат в дверь, потом вниз идут — снова стучат, — рассказала Галина.

Жители Дымера рассказали, что российские грабители не оставили в доме ни одних целых дверей в квартирах. Тащили все, не гнушаясь ничем.

Оккупанты не обошли ни одной квартиры — крушили и грабили.

— Все, что можно забирали: духи, даже пищевые приправы позабирали, — рассказал местный дядя.

Захватчики отбирали у людей автомобили, врывались в сараи и амбары. Выносили из гаражей велосипеды и детский скутер.

Там, где жили сами оккупаниты, царит беспорядок: бутылки из-под белорусской водки лежат среди лекарств, стены щедро украшены нецензурными надписями. Даже название своей столицы “освободители” написали с ошибками.

Дымерцы – люди простые, но заметили, что русские солдаты удивлялись книгам, словно впервые увидели.

Простить, что кто-то живет лучше них, русские оккупанты, вероятно, не способны. Во дворе завода остался дорогой автомобиль его владельца. Вывезти не смогли, так изуродовали и испортили.

А еще агрессоры развлекались, стреляя по окнам квартир из автоматов, а затем загнали во двор танк и то ли ради развлечения, то ли ради запугивания жильцов, прямой наводкой выстрелили по одной из квартир. Будь хозяева там, то выжить им не удалось бы.

Фото: Максимилиан Ильченко

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