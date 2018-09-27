Распродажа откладывается: почему не покупают госимущество

Большая распродажа госимущества снова откладывается! В этом году от приватизации правительство рассчитывало получить в бюджет рекордную сумму – более 21 млрд грн. Но из-за задержек с принятием и внедрением нового приватизационного законодательства за первые полгода 2018-го Фонд госимущества перечислил в бюджет только 50 млн грн. Это мизерные 0,2% от годового плана.

Однако в Фонде утверждают: наверстают в следующем году! И уже готовят к продаже 20 крупных предприятий. За государственное имущество вновь планируют выручить немалую сумму – 17,1 млрд грн. Но специалисты в оценках таких прогнозов скептичны. Мол, потенциального спроса среди инвесторов не видят.

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И так мизерные шансы на продажу госимущества уменьшают выборы. Мол, покупать что-то в их завершения не рискнут даже отчаянные инвесторы.

Изменить ситуацию сможет разве успешный и прозрачный конкурс по продаже Центрэнерго. Бизнес хочет увидеть доказательства, что Украина действительно готова торговать. Специалисты отмечают: для успешной приватизации нужны прежде всего политическая воля и растущая экономика. А с этим пока туго. Кроме того, убеждены эксперты – номинально государственная собственность – на самом деле под контролем финансово-политических групп.

К слову, Факты ICTV рассказывали о том, какие предприятия приватизируют в 2018

Опубликовано Сентябрь, 27 в 10:31



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