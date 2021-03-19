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Разработчики объяснили, почему приложение Дій Вдома для самоизоляции работает с задержками

В последнее время в Украине фиксируют задержки в работе приложения Дій Вдома для самоизоляции больных коронавирусом.

СМС-сообщение с требованием установить его приходит не всем, кто получил положительный тест Covid-19, а некоторым — с огромным опозданием.

Рейтинги Дій Вдома не слишком высокие: то зависает, то опаздывает в подаче информации.

Разработчики объяснили, что знают о проблемах приложения и постоянно работают над качественными обновлениями.

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Приложение Дій Вдома разработали в апреле 2020 всего за четыре дня. Оно не следит за человеком, а лишь фиксирует локацию под условным названием “дом”, где человек проходит самоизоляцию во время болезни.

— Человек должен находиться на самоизоляции, без права ее нарушать. Данные передаются в правоохранительные органы. Я не знаю, какой будет их реакция, но она есть, — рассказал заместитель главы Минцифры Ярослав Кучер.

Изолированные могут и сходить в аптеку, и выгулять собаку. Фотографироваться нужно от трех раз в день: на это дают 20 минут.

Если в работе приложения случился сбой, нужно звонить на Covid-линию Минздрава. Отмечается, что заставлять людей загружать приложение Дій Вдома никто не будет.

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