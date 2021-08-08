Расследование дел Майдана: обвиняемые в похищении Луценко и Вербицкого вышли из СИЗО

Обвиняемых в похищении и убийстве евромайдановцев отпустили на свободу. Ночью у них истек срок меры пресечения.

Продлить его должен Белоцерковский суд, но судьи коллективно ушли в отпуск. Речь идет о подозреваемых Иване Новотном и Сергее Мыслывом. Их задержали в прошлом году. Оба обвиняют в похищении во время Евромайдана активистов Игоря Луценко и Юрия Вербицкого. Последнего потом нашли мертвым.

Иван Новотный уже покинул СИЗО ночью. Мысливому объявили дополнительное подозрение — он может быть не только исполнителем преступления, но и организатором.

Сейчас активисты опасаются, что обвиняемые могут уехать из страны.

Суд разрешил заочно расследовать дело Януковича

В понедельник, 2 августа, Печерский районный суд Киева разрешил провести специальное досудебное расследование в отношении четвертого президента Украины Виктора Януковича в деле по фактам организации ряда тяжких насильственных преступлений на Майдане в феврале 2014 года.

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