Расследование продолжается: Алексей Кулеба рассказал о новых подробностях трагедии в Броварах

Утром 18 января в Броварах, Киевская область рядом с детским садом и жилым домом упал вертолет. Руководитель Киевской областной военной администрации Алексей Кулеба рассказал о новых подробностях трагедии в Броварах и состоянии пострадавших людей:

Могу подтвердить, что информация, которая была уточнена и предоставлена в 15:00 18 января, сейчас не изменилась — у нас 14 погибших. Один из погибших — это ребенок. Это то, что установлено и идентифицировано. Также у нас еще есть фрагменты 5 тел. Работа будет продолжаться и возможно информация будет обновляться, но на данный момент информация следующая – Алексей Кулеба, руководитель Киевской областной военной администрации

Также Алексей Кулеба рассказал о 24 раненых, из них 10 детей. Часть из них находится в ожоговом центре в Киеве, часть находится в стационаре в городе Бровары:

Если кто-то ищет кого-то, нужно обязательно обратиться в Координационный штаб. Отдельно нужно обратиться в органы полиции, чтобы предоставить информацию, имеющуюся у субъекта подачи заявления. Мы со своей стороны сразу будем уточнять списки – Алексей Кулеба, руководитель Киевской областной военной администрации

Сейчас на месте падения вертолета проходят разборы завалов, а также работают правоохранительные органы, проводящие следственные действия.

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