Расследование установило, что смерть женщины после прививки Moderna не связана с вакциной
Специалисты не связывают смерть 50-летней женщины в Киеве с вакциной от коронавируса Moderna.
Сообщалось, что она сделала прививку, после чего заболела и умерла. Однако расследование опровергает эту информацию.
Согласно данным, умершая находилась на отдыхе в Турции. Через четыре дня после путешествия она получила первую прививку и в тот же день почувствовала симптомы коронавируса.
После этого его состояние ухудшилось, из-за чего женщина умерла. Но смерть спровоцировала не вакцина.
Киевлянка, возможно, заболела коронавирусом еще в Турции или даже в день прививки. Еще она имела хронические заболевания, которые обострились из-за коронавируса.
Антитела не успели сформироваться после вакцинации. Поэтому вакцина Moderna не могла ни навредить, ни помочь женщине.
В то же время специалисты отмечают, что своевременная вакцинация помогает избежать тяжелых последствий заболевания и смерти от коронавируса. Поэтому они активно призывают украинцев иммунизироваться.