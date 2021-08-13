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Людмила Грубник |

Расследование установило, что смерть женщины после прививки Moderna не связана с вакциной

Специалисты не связывают смерть 50-летней женщины в Киеве с вакциной от коронавируса Moderna.

Сообщалось, что она сделала прививку, после чего заболела и умерла. Однако расследование опровергает эту информацию.

Согласно данным, умершая находилась на отдыхе в Турции. Через четыре дня после путешествия она получила первую прививку и в тот же день почувствовала симптомы коронавируса.

После этого его состояние ухудшилось, из-за чего женщина умерла. Но смерть спровоцировала не вакцина.

Киевлянка, возможно, заболела коронавирусом еще в Турции или даже в день прививки. Еще она имела хронические заболевания, которые обострились из-за коронавируса.

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Антитела не успели сформироваться после вакцинации. Поэтому вакцина Moderna не могла ни навредить, ни помочь женщине.

В то же время специалисты отмечают, что своевременная вакцинация помогает избежать тяжелых последствий заболевания и смерти от коронавируса. Поэтому они активно призывают украинцев иммунизироваться.

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