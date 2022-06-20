Расстреливают из артиллерии фермерские хозяйства: чего хотят добиться россияне

Россияне намеренно расстреливают из артиллерии фермерские хозяйства, провоцируя искусственный продовольственный кризис.

У запорожских аграриев, которые вынуждены работать буквально на линии фронта, есть безоговорочные видеодоказательства.

Хозяйства терпят от оккупантов многомиллионный ущерб, впрочем, несмотря на изуродованную технику, фермеры рискуя жизнью пытаются сделать все, чтобы собрать урожай.

При фронтовой дороге под Степногорском стоит мчаться как можно быстрее. Ибо кто знает, когда оккупантам заблагорассудится.

Поселок Лукьяновское, что за считанные километры от вражеских позиций – оккупанты обстреливают ежедневно. У них уже разбиты, говорит фермер Павел, и здания, и техника. Не досчитались и скота.

Осколками порубило пару голов коров, двух бычков задела, и убило несколько свиней.

Фермеры говорят, что сейчас не в состоянии обрабатывать около 1,5 тыс. своих гектаров на оккупированных территориях.

Производители подсчитали – из-за россиян уже понесли убытки на 50 млн. Конечно, надеются на компенсацию. Но пока ломают головы – как под бомбами собирать урожай.

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