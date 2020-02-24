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Умный мусорник. Школьник из Днепра разработал систему контроля баков с отходами

Восьмиклассник из Днепра разработал систему, которая обычный мусорный контейнер превращает в умный. Изобретение днепровского школьника отдаленно с компьютера или смартфона может контролировать содержание и наполняемость бака. Система не только собирает информацию, но и может строить траекторию движения мусоровоза.

Поэтому, если контейнер с отходами не полный, мусоровозу ехать не надо, а это экономия средств. Разработка восьмиклассника стала одной из лучших на конкурсе Эко-Техно Украина 2020. Теперь парень планирует завершить стартап и вывести его на рынок. Детали в сюжете Кристины Венгеляускайте.

Напомним, Факты ICTV писали о том, чем удивили украинские школьники на научной выставке Эко-Техно Украина 2020.

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