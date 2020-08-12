Разгрузит Кольцевую и соединит пять международных трасс: новая объездная вокруг Киева

Вокруг Киева построят новую объездную дорогу — она ​​соединит пять международных трасс и главные города страны, и наконец разгрузит старую кольцевую.

Грандиозный проект, запланированный в рамках президентской программы Большое строительство, презентовали 12 августа.

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Киевская обходная дорога — это будет полукольцо вокруг столицы, которое предусматривает строительство нового моста через Днепр. Ожидаемый трафик — более 300 тыс. автомобилей.

Она наконец разгрузит столичные дороги, по которым ежесуточно курсирует 900 тыс. машин, и 40% из них — транзитные. Также облегчит трафик на существующей окружной, которая уже давно превратилась в городскую дорогу с километровыми пробками.

Протяженность новой трассы — почти 150 километров. Начинаться она будет перед поселком Клавдиево-Тарасово, затем соединит международные трассы Киев — Ковель, Киев — Чоп, дорогу на Одессу и на Знаменку.

Еще один участок соединит трассу Борисполь — Мариуполь с международной автодорогой Киев — Харьков и Киев — Чернигов. Стоимость строительства — 85 млрд грн. Полностью построить Киевскую обходную планируют за пять лет, старт работ запланировано на 2021 год.

Проект Большое строительство

Несмотря на пандемию и кризис, Большое дорожное строительство в Украине не останавливалось ни на минуту. Следовательно, к концу этого года планируется восстановить более 6 тыс. км автодорог.

Вместе с тем, финансирование дорожной отрасли сохранено полностью, а также привлечено еще 35 млрд грн дополнительных средств.

В итоге, на строительство украинских дорог в этом году будет направлено более 100 млрд грн. Такие цифры сообщил министр инфраструктуры Украины Владислав Криклий.

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