Развели три моста: десантный корабль ВМС зашел на ремонт в Николаеве

Николаевский судостроительный завод получил крупнейший заказ от Министерства обороны – ремонт десантного корабля Юрий Олефиренко. Благодаря контрактам с Военно-морскими силами предприятие рассчитывает выбраться из долговой ямы.

На Николаевской судостроительный завод зашел десантный корабль Юрий Олефиренко. Для этого развели три моста, за зрелищем наблюдали сотни людей. Ремонт корабля такого класса – особое событие для предприятия. Объем работ, стоимость и сроки – военная тайна.

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Завод – старейшее судостроительное предприятие в стране, с которого начинался город Николаев. На его стапелях одновременно строили десятки военных кораблей.

За последние 10 лет здесь ремонтируют только малые военные и гражданские суда. Количество сотрудников уменьшилось до трехсот человек, большинство – пенсионеры.

Почти 86 миллионов гривен предприятие задолжало своим работникам. По поручению президента Украины, долг погасил Укроборонпром, но завод должен вернуть ссуду.

Завод государственный, не подлежит приватизации и конкурировать с частным судостроением ему тяжело, поэтому, рассчитывает на новые военные контракты.

Напомним, Украина ведет переговоры о передаче еще четырех патрульных катеров Island от США.

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