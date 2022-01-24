Разведка должна перейти в наступление для отстаивания национальных интересов – Зеленский

Служба внешней разведки Украины должна не только эффективно сдерживать угрозы, но и перейти к наступательным действиям по отстаиванию национальных интересов страны.

Такое мнение выразил президент Владимир Зеленский на выступлении перед сотрудниками СВР в день профессионального праздника.

По его словам, разведка играет важную роль в противодействии внешним угрозам.

Президент отметил, что вовремя полученная информация о планах и действиях врага – залог принятия своевременных и правильных решений.

— Сегодня наше государство противостоит крайне опасным угрозам, в частности, угрозам суверенитета, территориальной целостности и единству. В этот решающий период чрезвычайно важную роль играет эффективная разведка, — подчеркнул Зеленский.

Кроме того, украинский лидер вручил разведчикам высокие государственные награды и сертификаты на жилье.

В свою очередь руководство СВР заверило, что и в дальнейшем будут делать все возможное, чтобы обеспечить руководство страны качественной и оперативной информацией.

Напомним, ранее Главное управление разведки зафиксировало дальнейшее наращивание Российской Федерацией своих войск на границе с нашей страной.

В частности, новые подразделения ВС РФ были выявлены на временно оккупированной территории Донецкой и Луганской областей.

По данным разведки, помимо прочего Россия поставляет боевикам “ДНР” и “ЛНР” новые партии вооружения, а также боеприпасы для артиллерийских систем и минометов.

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