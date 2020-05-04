Разведка США узнала, скрывал ли Китай данные о Covid-19

Чем активнее мир будет выходить из пандемии, тем громче зазвучат вопросы к Китаю, откуда и распространился коронавирус. Почему страна долго не рассказывала об эпидемии, и скрывали данные об угрозе пандемии.

Спецслужбы США, Великобритании, Канады, Австралии и Новой Зеландии утверждают, что власть Китая специально уничтожала доказательства первой вспышки, заставляла молчать медиков, исчезали врачи, которые знали об опасности коронавируса. Наверное, отказались предоставлять живые пробы вируса ученым из других стран для работы над вакциной.

В последнее время все больше теней падает на институт вирусологии в городе Ухань, который уже давно работает с коронавирусами и мог его исследовать и знать о нем достаточно много.

Человечество задается вопросами что не могла произойти ли ошибка, как не осторожное обращение с материалом, не мог ли быть коронавирус искусственно созданный в лаборатории.

Факты ICTV ранее писали о том, что Китай совершил ужасную ошибку и не хотел ее признать — Трамп о скрытии Covid-19.

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