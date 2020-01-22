Разведка и огневая подготовка: обучение на Ровенском полигоне

Почти три сотни офицеров подразделений теробороны оперативного командования Запад проходят обучение на Ровенском полигоне. Военные совершенствуют свои навыки на нескольких локациях – это ведение контрдиверсионной борьбы, разведка, огневая подготовка, зачистки населенных пунктов от вражеских групп.

В руках вместо автоматов – оружие для пейнтбола. Так учатся британцы.

Как это правильно делать – их учат инструкторы, которые переняли опыт британских и датских военных в рамках программы Орбитал. После учений этими навыками они будут делиться с бойцами местных подразделений территориальной обороны.

Сейчас в каждой области Украины сформированы бригады территориальной обороны. Они должны уметь защищать государственную границу и важные объекты в случае военного положения. И вроде партизанов бороться с диверсионно-разведывательными враждебными силами. Поэтому такие учения крайне важны.

Факты ICTV ранее писали о том, как проходят учения украинских ВМС.

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