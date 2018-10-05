Развитие общества и центр комфорта: “Парадайс авеню” о своем современном жилом массиве
В последнее время пригороды Киева активно развиваются. Появляются новые жилые комплексы, а с ними и инфраструктурные изменения.
И первое с чем сталкиваются молодые семьи – нехватка детских садов и школ.
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Поэтому построить жилой массив и продумать сразу инфраструктурные объекты решили в «Парадайс авеню», что в Крюковщине.
Представители жилого комплекса верят, что появление новых инфраструктурных объектов играет положительную роль в развитии общества и станет центром комфортной жизни.
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2018-10-05
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