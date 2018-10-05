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Развитие общества и центр комфорта: “Парадайс авеню” о своем современном жилом массиве

В последнее время пригороды Киева активно развиваются. Появляются новые жилые комплексы, а с ними и инфраструктурные изменения.

И первое с чем сталкиваются молодые семьи – нехватка детских садов и школ.

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Поэтому построить жилой массив и продумать сразу инфраструктурные объекты решили в «Парадайс авеню», что в Крюковщине.

Представители жилого комплекса верят, что появление новых инфраструктурных объектов играет положительную роль в развитии общества и станет центром комфортной жизни.

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