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Факты / Видео / Мир / Россия

Разоружение, НАТО и Крым: Путин объявил новые требования к Украине

Илья Нежигай редактор ленты Анна Боль Журналистка Факти ICTV

Агрессивная риторика президента России Владимира Путина продолжает усиливаться.

После того как Совет Федераций России предоставил ему формальное разрешение на использование армии РФ за границей, то есть “освятил” вторжение в Украину, хозяин Кремля выдвинул Украине новый ультиматум: теперь президент РФ требует демилитаризации Украины и отказа от вступления в НАТО.

Во время общения с журналистами в Кремле президент Путин сказал, что Минских соглашений уже не существует.

Россия также признала “конституции” новых государств, а значит, их границы прописаны в пределах Донецкой и Луганской областей в составе Украины, то есть речь идет об очередной возможной агрессии против Украины.

Хозяин Кремля требует, чтобы официальный Киев фактически отказался от претензий в Крым и признал его российским. Вторым требованием Владимир Путин назвал отказ Украины от вступления в НАТО, а третьим – демилитаризацию Вооруженных сил Украины.

– Лучшим решением было бы, чтобы коллеги в западных странах не теряли лицо, чтобы власти Киева отказались от вступления в НАТО, по сути, реализовав идею нейтралитета, – сказал Владимир Путин.

Напомним, 21 февраля российский президент объявил о признании “независимости” незаконных вооруженных формирований “ЛДНР”.

Уже сегодня Госдума РФ ратифицировала “договоры о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи” с террористами.

Украинский лидер Владимир Зеленский заявил, что признание “ЛНР” и “ДНР” со стороны России означает односторонний выход Москвы из Минских договоренностей.

Вечером МИД России объявил, что эвакуирует своих дипломатов из российских дипмиссий в Украине.

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