Разоружение, НАТО и Крым: Путин объявил новые требования к Украине

Агрессивная риторика президента России Владимира Путина продолжает усиливаться.

После того как Совет Федераций России предоставил ему формальное разрешение на использование армии РФ за границей, то есть “освятил” вторжение в Украину, хозяин Кремля выдвинул Украине новый ультиматум: теперь президент РФ требует демилитаризации Украины и отказа от вступления в НАТО.

Во время общения с журналистами в Кремле президент Путин сказал, что Минских соглашений уже не существует.

Россия также признала “конституции” новых государств, а значит, их границы прописаны в пределах Донецкой и Луганской областей в составе Украины, то есть речь идет об очередной возможной агрессии против Украины.

Хозяин Кремля требует, чтобы официальный Киев фактически отказался от претензий в Крым и признал его российским. Вторым требованием Владимир Путин назвал отказ Украины от вступления в НАТО, а третьим – демилитаризацию Вооруженных сил Украины.

– Лучшим решением было бы, чтобы коллеги в западных странах не теряли лицо, чтобы власти Киева отказались от вступления в НАТО, по сути, реализовав идею нейтралитета, – сказал Владимир Путин.

Напомним, 21 февраля российский президент объявил о признании “независимости” незаконных вооруженных формирований “ЛДНР”.

Уже сегодня Госдума РФ ратифицировала “договоры о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи” с террористами.

Украинский лидер Владимир Зеленский заявил, что признание “ЛНР” и “ДНР” со стороны России означает односторонний выход Москвы из Минских договоренностей.

Вечером МИД России объявил, что эвакуирует своих дипломатов из российских дипмиссий в Украине.

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