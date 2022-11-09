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Факты / Видео / Україна

Руки мужчины были связаны, а тело прострелено: свидетели о зверствах россиян на Харьковщине

Татьяна Доцяк журналист Факты ICTV Маргарита Верещагина Видеоредактор

Они несколько часов не дождались Вооруженных сил Украины и освобождения села от оккупантов — в селе Диброве, расположенном вблизи Изюма Харьковской области, российская армия в лесу расстреляла отца и сына. Их глаза были завязаны украинскими рушныками. 21-летний Артём и 49-летний Арсен были защитниками Украины.

Даже сейчас, спустя два месяца после освобождения от боевиков, на улице нет людей. Люди привыкли при россиянах меньше выходить со двора, ведь забрать могли во что бы то ни стало. Мешок на голову — и в подвал, говорит Виктория. Убитый Артем Николенко — ее сын. Оккупанты застрелили и ее мужа 49-летнего Арсена.

Сначала оккупанты их забрали весной. Но через несколько часов отпустили и приказали никуда не уезжать. Второй раз пришли уже в сентябре, когда ВСУ вели успешное контрнаступление. 5 сентября к дому подъехал бусик с красной буквой Z, вспоминает Виктория, схватили мужчину, а сына забрали чуть позже посреди села. Домой мужчины вернулись через три дня.

Оккупанты требовали сдать спутниковый телефон, который, как им казалось, есть у мужчин. А когда отпустили – приказали сидеть дома – вскоре снова придут. Арсен даже спать лег одет, вспоминает Виктория. В полночь в дом снова постучали – двор окружили российские военные с автоматами.

Руки Артема были связаны, а пластиковая веревка, которой, вероятно, обездвижили Арсена, лежала рядом с телом.

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Все это родственники увидели на следующий день во время процедуры опознания. А еще глаза мужчин были завязаны вышитыми рушныками: окровавленный – у Артема, ему попали в голову. И белоснежный у Арсена – ему стреляли в тело.

Их расстреляли ночью, в домах недалеко от леса видели фары машин и слышали выстрелы, но боялись выйти, как потом узнали родные погибших.

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