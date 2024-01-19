Татьяна Высоцкая, ведущая программы Вікна-новини
Румынские фермеры начали блокаду КПП на границе с Украиной | Новости Факты ICTV за 19.01.2024
— Утренний обстрел Херсонщины 19.01.2024: оккупанты попали в дом.
— Ситуация на фронте 19.01.2024: вживую с передовой.
— Авдеевка: оккупанты увеличили интенсивность авиаударов.
— Украинские киберволонтеры из организации Блэкджек получили доступ к технической документации российского Минобороны.
— Коллапс на границе: румынские фермеры заблокировали пункт пропуска для украинских перевозчиков.
— Революция Достоинства: годовщина первых столкновений на Майдане.
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