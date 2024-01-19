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Румынские фермеры начали блокаду КПП на границе с Украиной | Новости Факты ICTV за 19.01.2024

— Утренний обстрел Херсонщины 19.01.2024: оккупанты попали в дом.

— Ситуация на фронте 19.01.2024: вживую с передовой.

— Авдеевка: оккупанты увеличили интенсивность авиаударов.

— Украинские киберволонтеры из организации Блэкджек получили доступ к технической документации российского Минобороны.

— Коллапс на границе: румынские фермеры заблокировали пункт пропуска для украинских перевозчиков.

— Революция Достоинства: годовщина первых столкновений на Майдане.

Смотрите онлайн слот ICTV телемарафона Единые новости! Факты ICTV — последние новости Украины и мира в выпуске за 11.00 (19.01.2024).

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