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Факты / Видео / Украина / Общество

55% хотят остаться в составе Украины, 23% не хотят никаких автономий – опрос в ОРДЛО

Более половины жителей так называемых ЛНР и ДНР считают Донбасс частью Украины. Это результаты берлинского Центра восточно-европейских и международных исследований.

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По телефону опросили более тысячи людей на территории ОРДЛО. Почти 55% ответили, что считают территории частью Украины.

Из них треть хотела бы иметь автономный статус в составе Украины, а 23% за возврат без изменений. 18% опрошенных хотели бы вхождения ОРДЛО в состав России без предоставления автономии, а еще почти треть – с получением автономного статуса.

Напомним, Факты ICTV писали о том, как на передовой бойцы ООС поздравили украинцев с Днем флага.

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