Первый магазин Decathlon в Киеве: спортивные товары по выгодным ценам

В Украине заходит французский спортивный бренд Decathlon. Компания известна во всем мире и имеет магазины в более чем 50 странах.

Спорт доступен каждому – главная стратегия известного французского спортивного бренда Decathlon. Компания производит товары почти для 80 видов спорта. Это одежда, обувь, велосипеды и разнообразное спортивные принадлежности. Товары высокого качества, по выгодным ценам.

Ее основали в городе Лилль 43 года назад. За это время она выросла до мировых масштабов. Сейчас магазины бренда в более чем 50 странах на всех континентах.

Заинтересовался Decathlon и украинским рынком. 23 марта в Киеве в Ритейл парка Петровка откроется первый магазин.

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Decathlon сам разрабатывает, производит и продает свою продукцию. Почти 30 собственных брендов, производящих товары для определенного вида спорта. Это одна из немногих компаний, которая предлагает высокое качество за выгодную цену. Decathlon постоянно работает над инновациями, совершенствуя продукцию. Производителю важно сделать товар максимально удобным.

Магазин в Киеве откроют в лучших традициях бренда – большое пространство, товары для любого спорта и возможность все рассмотреть.

Напомним, в Винницкой области заработал завод по производству солнечных панелей.

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