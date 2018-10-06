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Цветочный бал в Харькове: 40 тыс. хризантем, театр животных и конное шоу

Хризантема правит балом. В Харькове открылся самый большой цветочный фестиваль Украины. Из хризантем здесь созданы сотни причудливых скульптур. Посетители в восторге.

40 тысяч королев осени в цветочных скульптурах и художественных композициях – в Харькове открылся бал хризантем. Уже в седьмой раз флористическое чудо собирает десятки тысяч людей со всех уголков страны, которые приезжают, чтобы полюбоваться и сделать селфи с удивительными фигурами.

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Над созданием флористических шедевров озеленители работали более трех недель. В этом году бал хризантем посвятили дню учителя, а посетителей ждут флешмобы, театр животных и конный шоу-парад.

Вход на территорию парка бесплатный, а продлится бал хризантем еще в течение месяца.

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