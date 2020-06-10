У людей не выдерживают нервы: что происходит на открытых пунктах пропуска с “ЛДНР”

Оккупанты не впускают людей с подконтрольной территории. 10 июня на границе заработали два КПП — Станица Луганская и Марьинка. И наша сторона позволила людям уехать, но террористы заворачивают всех назад.

Сложности возникают с теми, кто пришел пешком — по возвращении, Украина хочет отправить их на самоизоляцию. У многих людей не выдерживают нервы.

В очередях десятки машин и около сотни пеших людей. Километровые толпы и со стороны оккупантов — люди месяцами ждали, чтобы вернуться на свободную Украину. Ровно в 11:00 пограничники оформляют и пропускают мужчину за рулем легковушки. Предупреждают, что боевики могут не пропустить. И действительно, впоследствии машина возвращается. Люди возмутились, стали брать пункт пропуска штурмом.

Читайте: Боевики заблокировали КПВВ в Станице Луганской — люди преодолевали линию разграничения вплавь

Наконец, пять человек без автомобилей соглашаются пропустить, без гарантий. К так называемой нулевой отметке им предоставили автобус. Далее, к КПП боевиков придется пройти еще несколько километров. Пропустили ли их боевики, или они застряли в серой зоне — никто не знает.

Из-за распространения на временно оккупированных территориях Донбасса случаев заболевания ОРВИ, возбудителем которых, возможно, является коронавирус, на КПВВ с 7.00 7 марта штаб ООС ввел временные ограничения относительно пересечения линии разграничения.

Все лица, которые будут пересекать линию разграничения через КПВВ, пройдут процедуру осмотра и температурного сканирования, и в случае выявления признаков, похожих на симптомы поражения коронавирусной инфекцией, к ним будут применены ограничительные меры, направленные на защиту их здоровья и недопущения занесения коронавируса на территорию Украины.

Контрольные пункты вьезда-выезда на оккупированный Крым будут закрыты до 22 июня.