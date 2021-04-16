Спаситель замков Галичины: каким был Борис Возницкий

16 апреля герою Украины Борису Возницкому исполнилось бы 95 лет. Он был одним из самых известных искусствоведов Украины.

Благодаря работе Бориса Возницкого от разрушения удалось спасти Олеский, Жовковский, Золочевский замки, Подгорецкий дворец и дворец Потоцких во Львове.

Он объездил все села и города Галичины, спасал от уничтожения уникальные храмы, иконостасы и иконы из закрытых церквей и костелов.

— Я помню как он собственноручно разбивал какие-то ненужные перегородки. Это был действительно многогранный человек, — вспоминает научный сотрудник Олесского замка Валентина Токарская.

Самое главное сокровище Бориса Возницкого — это барочные деревянные скульптуры Иоанна Пинзеля, которые чуть не изрубили на дрова.

Львовская картинная галерея именно по его управления стала одним из крупнейших музеев Украины.

Фонды галереи выросли в десять раз, а общая стоимость коллекций оценивается в десятки миллиардов евро.

— Он считал, что музейник не имеет права быть коллекционером, потому что это не приведет к чему хорошему, — рассказала дочь Бориса Возницкого Лариса.

Девять лет назад во время поездки в очередной замок сердце Бориса Возницкого остановилось.

По словам его дочери, самой светлой памятью об отце будет работа галереи. Он хотел, чтобы это уникальное собрание увидел весь мир.

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