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Спасательная операция в США: енот залез на крышу и застрял в проводах

Необычную спасательную операцию пришлось провести пожарным в США.

Происшествие произошло в Сан-Франциско, помощи нуждался енот. Он залез на крышу здания, оттуда на провода, в которых запутался и застрял.

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Пожарные подогнали к зданию свой кран и в специальном сачке спустили животное на землю. Убедились, что енот не ранен, а затем отпустили на свободу.

Напомним, в Колумбии женщина прокатила на крыше голым своего мужа после того, как поймала его на измене.

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