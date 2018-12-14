Спасали человечество от радиации: память ликвидаторов в Чернобыле

Сейчас почтили память участников ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС. Именно в этот день стало известно о возведении саркофага над разрушенным энергоблоком.

К ликвидации последствий крупнейшей техногенной катастрофы человечества усилий приложили суммарно 600 000 человек. Сейчас живыми остались около трети.

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Некоторые спасатели работали в радиоактивной зоне без респираторов. Спецодежду выдавали и меняли только раз в неделю. 14 декабря пепелище 4-го энергоблока Чернобыльской атомной накрыл саркофаг.

Новое укрытие во всем мире успели назвать рекордным. Оно выше Биг Бена и Статуи Свободы. Площадью – как 12 футбольных полей. Прослужить должно сотню лет, а за это время – дать возможность наконец демонтировать разрушенный 4-й энергоблок.

К слову, в 10 раз мощнее Фукусимы: история Чернобыльской катастрофы.

Опубликовано Декабрь, 14 в 11:09



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