Спасал собратьев с осколками в голове. Боевой путь Сергея Поступальского

Бригада — это воинское соединение во всех видах вооруженных сил и родах войск. Она состоит из нескольких батальонов и спецподразделений. Управлять такой структурой задача не простая и требует немалого опыта и навыков, особенно в условиях войны.

24-я отдельная мотопехотная бригада имени короля Даниила с начала войны на Донбассе была одной из самых боеспособных. В разные годы бригадой руководили нынешние командующий войсками оперативного командования Запад Александр Павлюк, командующий Объединенного оперативного штаба ВСУ Сергей Наев и глава Вооруженных сил Руслан Хомчак.

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Накануне Дня защитника Украины на должность нового командира бригады было официально назначен полковник Сергей Поступальский.

На войне мужчина прошел путь от лейтенанта до полковника. В августе 2014 года в составе третьего мотопехотного батальона вместе с собратьями остановили наступление захватчиков у Георгиевки. Это было первое прямое столкновение ВСУ с регулярной российской армией.

Именно тогда, когда батальон уже выходил из Георгиевки, оккупанты решили отомстить. Неожиданно открыли огонь из тяжелой артиллерии. Один осколок попал мужчине в голову, другой — в дыхательные пути. Мужчина даже не мог говорить, но это не помешало, в то время еще майору, вывести собратьев из-под вражеского огня.

Поэтому сейчас, уже командир, не со слов знает, как оно нести ответственность за тех, кто бок о бок на переднем крае защищает целостность Украины. Сергей Поступальский рассказывает, что главная задача комбрига — это быть вместе с воинами и делиться с ними собственным боевым опытом.

А сейчас часто приходится объяснять солдатам, почему важно не отвечать врагу на провокации, которые в зоне ответственности королевской бригады случаются каждый день.

На вопрос, что же для него значит быть украинским военным, когда в стране уже седьмой год подряд идет война, командир отвечает без раздумий — что это значит быть защитником своей семьи, потому что семья — это Украина.

Учитель на передовой

Преподаватель защиты отечества из Бердянска уже пять лет защищает подступы к Мариуполю. Он служил в советской, затем в украинской армии, почти 20 лет назад уволился в запас.

Но на пенсии пробыл ровно два дня. Ему позвонили из военкомата и предложили работу военного руководителя в центре профессионально-технического образования.

Ученики спрашивали, что происходит на Донбассе. А он не знал, что ответить. Решение пойти на фронт принял моментально, хотя и директор учебного заведения отговаривал.

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