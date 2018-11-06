Рыба на земле в картонных коробках. На Волынской оптовой базе бурлит антисанитария

10.30 утра. Волынская оптово-продовольственная база. После сюжета фактов десант инспекторов Держпродспоживслужбы отправляется на проверку.

Говорит, после нашего сюжета в прошлую пятницу, у них есть приказ только на проверку рыбы и морепродуктов. И здесь нарушения сразу при входе.

Все морепродукты должны храниться в холодильниках при минусовой температуре. Вместо этого – неизвестно сколько раз товар размораживался и лежит прямо на грязном ящике.

Почти на земле в картонных коробках – рыба соленая, копченая, вяленая – на любой вкус. Везде бурлит антисанитария. Инспекторы говорят – хорошо, что не лето.

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Но наибольшее возмущение вызывает скумбрия. На банках – ни даты, производителя и срока годности.

Правда, все эти вопиющие факты инспекторов не впечатлили – они лишь описали нарушения в рыбном отделе, дальше обещают передать все правоохранителям. Поэтому пока база с ужасной антисанитарией может работать спокойно. И продавать и рыбу, и мясо без документов, либо с фальшивыми.

К слову, больница из фильма ужасов. На Закарпатье людей лечат в грибке и антисанитарии.

Опубликовано Ноябрь, 06 в 16:50



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