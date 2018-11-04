Рынок на путях. Почему товар продается на улице и как с этим бороться

Необычный и опасный рынок есть в закарпатском городе Виноградов. Продавцы свой товар раскладывают под ногами, прямо на действующей железнодорожной колеи недалеко от вокзала. Поезд здесь проезжает четыре раза в день.

Люди убирают товар, расступаются и дают поезду дорогу. Затем снова закладывают рельсы товаром. Он здесь значительно дешевле, чем на других рынках. Поэтому покупателей – много. Базар стихийный, разогнать его не могут уже более двадцати лет, жалуются железнодорожники.

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Работает два раза в неделю – в четверг и воскресенье. Продавать начинают на рассвете. Продавцы не платят за аренду места, поэтому и товар отдают дешевле. Это и привлекает покупателей. Их здесь множество.

Единственный выход избавиться рынка, считают железнодорожники, – огородить привокзальную территорию и пути высоким забором. Но на это денег нет.

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Опубликовано Ноябрь, 04 в 16:07



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