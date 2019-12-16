Рынок земли и децентрализация – главные темы согласительного совета

В Верховной Раде согласительное собрание депутатов. На повестке дня три законопроекта, на которые ранее президент Зеленский наложил вето. Это изменения в Избирательный кодекс, закон о временных следственных комиссиях и закон о финансировании Пласта.

Также безотлагательно должны рассмотреть поданный президентом документ о внесении изменений в Конституцию Украины относительно децентрализации власти, и проект изменений в государственный бюджет на 2020 год.

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Все это, по мнению спикера возможно принять, если соблюдать регламент. Ведь на прошлой неделе после заседания аграрного комитета бывшие народные избранники подрались с нынешним.

Оппозиционные фракции недовольны земельным вопросом, который рассматривает аграрный комитет. Юлия Тимошенко призвала прекратить рассмотрение законопроектов, которые должны запустить полноценный рынок земли и ее продажу. По мнению лидера Батькивщины сначала этот вопрос должны одобрить украинцы на референдуме.

На такие призывы в Слуге народа пока не реагируют. Зато призвали коллег поддержать президентский законопроект о децентрализации и направить его в Конституционный суд на этой неделе.

Первый заместитель председателя фракции Александр Корниенко заверил, что новации соответствуют лучшим европейским образцам и позволят наконец завершить децентрализацию.

А еще слуги народа хвастаются, что такие изменения введут должность префектов и фактически отменят областные и районные госадминистрации.

Зато в Европейской солидарности раскритиковали такие изменения в Конституцию. Там считают, что это хитрый способ ввести так называемых смотрящих и полностью сосредоточить всю вертикаль власти в руках Зеленского.

Напомним, во время утренней сессии Верховной Рады председателя Комитета ВР Украины по вопросам социальной политики и защиты прав ветеранов Галину Третьякову поймали за интимной перепиской.

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