Рынок земли в Украине: какие документы нужны для продажи гектаров
Уже с 1 июля в Украине стартует земельная реформа. Каждый украинец сможет продать свой пай, если захочет.
Однако пока граждане к продаже земли настроены скептически. Но если решатся продать, то стоит знать куда бежать и какие документы собирать, а также кому удастся избежать налога от продажи угодья.
В министерстве аграрной политики подчеркивают, что людям наконец вернули право распоряжаться своей собственностью как им вздумается, а не распродавать ее за бесценок.
Все добровольно: хотите дальше сдаете в аренду и ежегодно с того зарабатываете, хотите — продаете.
Если же решились продать надел с 1 июля — сначала нужно разобраться что с вашей землей. Есть ли угодья в земельном кадастре и случайно не наложенные ли на них аресты.
Далее же нужно формировать пакет документов. Выписка из реестра прав на недвижимое имущество подтвердит, что вы точно владелец участка.
Второй документ — выписка из земельного кадастра. Заказать документы можно онлайн и забрать у ЦНАП.
Обязательно надо включить экспертную денежную оценку участка, чтобы не продать ее дешевле, чем она стоит. Это делают частные фирмы, которые имеют лицензию.
Также нужны паспорт и идентификационный код. И с этими бумагами идти к нотариусу.
Арендатор земли имеет первоочередное право ее купить. Если он официально отказывается — реализовать ее может любое физическое лицо.
Такие правила будут действовать до 2024 года, затем к рынку присоединятся и юридические лица, то есть компании.
Если земля в аренде — продать ее нельзя. Но новый владелец будет обязан и дальше сдавать ее, пока не истечет срок соглашения.
За сколько продавать землю?
За стоимость покупатель договаривается с продавцом, но она должна быть не ниже нормативной оценки.
Расплатиться можно только по безналу, у сторон должны быть открыты счета банка.
После продажи продавец должен уплатить налог — для физлиц это 5%. Налога можно избежать — если человек обладает паем более 3 лет, в течение последнего года не продавал и не покупал недвижимость и реализует только 2 г сельхозземли.