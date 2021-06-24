Рынок земли в Украине: какие документы нужны для продажи гектаров

Уже с 1 июля в Украине стартует земельная реформа. Каждый украинец сможет продать свой пай, если захочет.

Однако пока граждане к продаже земли настроены скептически. Но если решатся продать, то стоит знать куда бежать и какие документы собирать, а также кому удастся избежать налога от продажи угодья.

В министерстве аграрной политики подчеркивают, что людям наконец вернули право распоряжаться своей собственностью как им вздумается, а не распродавать ее за бесценок.

Все добровольно: хотите дальше сдаете в аренду и ежегодно с того зарабатываете, хотите — продаете.

Если же решились продать надел с 1 июля — сначала нужно разобраться что с вашей землей. Есть ли угодья в земельном кадастре и случайно не наложенные ли на них аресты.

Далее же нужно формировать пакет документов. Выписка из реестра прав на недвижимое имущество подтвердит, что вы точно владелец участка.

Второй документ — выписка из земельного кадастра. Заказать документы можно онлайн и забрать у ЦНАП.

Обязательно надо включить экспертную денежную оценку участка, чтобы не продать ее дешевле, чем она стоит. Это делают частные фирмы, которые имеют лицензию.

Также нужны паспорт и идентификационный код. И с этими бумагами идти к нотариусу.

Арендатор земли имеет первоочередное право ее купить. Если он официально отказывается — реализовать ее может любое физическое лицо.

Такие правила будут действовать до 2024 года, затем к рынку присоединятся и юридические лица, то есть компании.

Если земля в аренде — продать ее нельзя. Но новый владелец будет обязан и дальше сдавать ее, пока не истечет срок соглашения.

За сколько продавать землю?

За стоимость покупатель договаривается с продавцом, но она должна быть не ниже нормативной оценки.

Расплатиться можно только по безналу, у сторон должны быть открыты счета банка.

После продажи продавец должен уплатить налог — для физлиц это 5%. Налога можно избежать — если человек обладает паем более 3 лет, в течение последнего года не продавал и не покупал недвижимость и реализует только 2 г сельхозземли.

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