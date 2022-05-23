Рискованно, но сопротивление украинцев увеличивается: мэр Мелитополя о партизанах в городе

Во временно оккупированном Мелитополе сегодня раздавались взрывы и выстрелы. Местные СМИ писали о черном дыме и взорванных железнодорожных путях. Городской глава Мелитополя Иван Федоров рассказал, что происходит в городе.

— Действительно, благодаря украинским спецслужбам, военным и партизанам Мелитополя удалось осуществить спецоперацию, касающуюся парализации доставки вражеского огнестрельного оружия, боеприпасов в город и оккупированные территории. Сегодня это проведено. Я считаю, что спецслужбы чуть позже обнародуют детали, какие потери понес враг. Но эта операция сегодня прошла точно успешно, – сказал Иван Федоров.

По его словам, это четвертая успешная работа украинских специальных служб за последнюю неделю. По этой причине увеличивается напряженность среди российских солдат и коллаборантов.

— Есть стандартный протокол работы оккупантов, как они это отрабатывают. Но лично меня радует реакция напрягшихся коллаборантов. Уже за последнюю неделю это четвертая работа спецслужб и партизан, поэтому, конечно, напряжение у коллаборантов и оккупантов растет. Мирные жители видят, что спецслужбы Украины работают только по российским войскам, совсем не трогают обычных гражданских жителей Мелитополя и других оккупированных городов. Именно этим пугают их оккупанты, что якобы украинские защитники угрожают гражданским жителям – это бред, который в очередной раз распускают российские военные, — заверил городской глава Мелитополя.

Федоров отметил, что совершение подобных операций – это очень рискованный шаг. Однако сопротивление мирных жителей и украинских защитников против российских захватчиков значительно увеличилось за последнее время.

– Конечно, это очень рискованно, потому что после каждой удачной попытки партизан и спецслужб рашисты полностью охватывают микрорайон, обыскивают все квартиры, забирают просто семьями в подвалы, допрашивают людей. Это очень рискованная спецоперация. Но сегодня сопротивление среди мирных жителей Мелитополя и оккупированных городов Украины очень большое. Поэтому они готовы идти на этот риск, чтобы приблизить возвращение государственности Украины на временно оккупированной территории, — отметил мэр Мелитополя.

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