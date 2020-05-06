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Факты / Видео / Украина

Рисковый шаг: что думают банкиры о майнинге криптовалюты на АЭС

Страсти на рынке энергетики не утихают. Во вторник СМИ пестрят заголовками — тарифы на электроэнергию для населения повысят до уровня промышленных. Это — предложение Нацкомиссии по регулированию. Мол, именно так, можно получить дополнительные деньги на возмещение так называемого зеленого тарифа.

Дерзкий сценарий объявляют на специальном совещании в парламенте, но уже под вечер эту информацию регулятор опровергает.

И почти одновременно в сети обнародовали еще один документ. Вместо того, чтобы упорядочить ситуацию с тарифами и создать выгодные условия для отечественной промышленности, которая и так еле-еле держиться из-за резкого подорожания электроэнергии и карантинные ограничения. В Минэнергетики не изобрели ничего лучшего, как предложить атомным станциям, которые производят избыточную энергию, — майниты криптовалюту.

Поручение с подписью и.о. министра энергетики Ольги Буславець. Мол, это современный подход — фермы, где изготавливают биткоины, потребляют много энергии, поэтому пусть государственный Энергоатом учится работать по-новому. Идея шокировала экспертов и журналистов.

Факты ICTV ранее писали о том, что Минэнерго предлагает Энергоатому майнить криптовалюту на АЭС.

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