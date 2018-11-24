Рискуют и врачи и пациенты! Состояние скорых карет в Луцке

На вызов медики едут на старой таблетке, которой почти 20 лет.

Район большой – более 60 тыс. населения. За год медики скорой обслуживают почти 11 тыс. вызовов, ехать часто – настоящее испытание как для врачей, так и для пациентов. В дороге трясет, внутри тесно, а зимой еще и очень холодно.

Смотрите: Катастрофа с оборудованием: проблемы медучреждений Николаева

Такие таблетки ездят в каждом районе. И скорыми их назвать трудно. Некоторые давно отжили свой срок, но медики вынуждены спасать в них жизнь людям. А тем временем в гараже пылятся два новеньких реанимобиля, которые 4 месяца назад подарило правительство Китая. Но пользоваться ими до сих пор нельзя.

Всего без дела стоят полсотни автомобилей скорой помощи, еще в июле китайское правительство подарил Украине. Их распределили между областями. Но до сих пор по документам – машины просто хранят. Чтобы начать пользоваться ими – волынские медики разрешения министерства здравоохранения ждут с августа.

К слову, процедура гемодиализа в Украине: как проходит и каждый ли больной получает.

Опубликовано Ноябрь, 24 в 21:01



Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.