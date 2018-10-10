Факты / Видео / Lifestyle / Сам отвечает на звонок! Google представила смартфоны Pixel 3 и Pixel 3 XL/

Сам отвечает на звонок! Google представила смартфоны Pixel 3 и Pixel 3 XL

Компания Google представила в Нью-Йорке свои новинки. Публике показали флагманские смартфоны Pixel 3 и Pixel 3 XL. В них больше, по сравнению с предыдущими моделями, экраны, лучшие процессоры, больше оперативной памяти. Однако есть и то, что отличает их среди других. Впервые Google поставил две фронтальные камеры – это позволит качественно снимать селфи. А еще компания ввела свои передовые достижения в обработке фото. Так специальная система улучшать изображения сделаные в полумраке, результаты действительно впечатляют.

Читайте: 5 камер в смартфоне: новый флагман LG рассекречен

А еще система сама будет выбирать лучшее фото из серии. К примеру, телефон научили видеть снимки, на которых никто не закрыл глаза. Особая изюминка – телефон теперь может сам отвечать на звонок вместо владельца.

Устройство расшифрует слова собеседника и выведет текст на экран. Будет говорить вместо вас робот. Все модели поддерживают беспроводную зарядку. Цены – от 800 долларов, показали в Google и новый планшет. В чехле к нему – клавиатура с подсветкой и подставка для экрана.

К слову, Lenovo показала гибкий смартфон в действии.

Теги: , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

По теме

10 самых дорогих брендов мира
Представители Facebook, Google, Uber и Tesla съехались в Украину
День рождения Google: 10 фактов о крупнейшей компании
YES 2018: как Google поможет Украине на выборах
Google big data українського зубожіння, або що нам “парять” медіа
День независимости 2018: Google поздравил украинцев новым дудлом
Android
Новая версия ОС Android: ограничение соцсетей и Digital Wellbeing
Неожиданно скоро. Когда выйдет новый Android

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка