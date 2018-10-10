Сам отвечает на звонок! Google представила смартфоны Pixel 3 и Pixel 3 XL

Компания Google представила в Нью-Йорке свои новинки. Публике показали флагманские смартфоны Pixel 3 и Pixel 3 XL. В них больше, по сравнению с предыдущими моделями, экраны, лучшие процессоры, больше оперативной памяти. Однако есть и то, что отличает их среди других. Впервые Google поставил две фронтальные камеры – это позволит качественно снимать селфи. А еще компания ввела свои передовые достижения в обработке фото. Так специальная система улучшать изображения сделаные в полумраке, результаты действительно впечатляют.

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А еще система сама будет выбирать лучшее фото из серии. К примеру, телефон научили видеть снимки, на которых никто не закрыл глаза. Особая изюминка – телефон теперь может сам отвечать на звонок вместо владельца.

Устройство расшифрует слова собеседника и выведет текст на экран. Будет говорить вместо вас робот. Все модели поддерживают беспроводную зарядку. Цены – от 800 долларов, показали в Google и новый планшет. В чехле к нему – клавиатура с подсветкой и подставка для экрана.

К слову, Lenovo показала гибкий смартфон в действии.

Опубликовано Октябрь, 10 в 10:26



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