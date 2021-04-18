Сами себе автодор: на Ровенщине селяне собственными силами избавились от бездорожья

На Ровенщине селяне, не дождавшись поддержки от власти, взялись за лопаты. Решили собственными силами избавиться от бездорожья.

Деньги собирали всем миром, с каждого дома и сложили миллион гривен. Убрали болото, засыпали песком, щебнем — и теперь там хоть проехать можно.

Люди признаются, хотелось бы и асфальта, впрочем, этого уже не осилят, а село беречь надо, оно развивается и молодежь оттуда не уезжает.

Ремонт дорог Киевщины

В рамках президентской программы Большая стройка в Киевской области в этом году будут отремонтированы 52 объекта дорожного хозяйства на общую сумму 1,049 млрд грн.

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