Сами себе автодор: на Ровенщине селяне собственными силами избавились от бездорожья
На Ровенщине селяне, не дождавшись поддержки от власти, взялись за лопаты. Решили собственными силами избавиться от бездорожья.
Деньги собирали всем миром, с каждого дома и сложили миллион гривен. Убрали болото, засыпали песком, щебнем — и теперь там хоть проехать можно.
Люди признаются, хотелось бы и асфальта, впрочем, этого уже не осилят, а село беречь надо, оно развивается и молодежь оттуда не уезжает.
Ремонт дорог Киевщины
В рамках президентской программы Большая стройка в Киевской области в этом году будут отремонтированы 52 объекта дорожного хозяйства на общую сумму 1,049 млрд грн.
2021-04-18
Теги: Ривненщина, Село