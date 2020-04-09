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Факты / Видео / Lifestyle

Сами себе операторы и журналисты. Как работают Голос Америки и BBC во время карантина

На передовой пандемии не только врачи и волонтеры, несут практически круглосуточное информационное дежурство и журналисты. И тоже нередко подвергают свое здоровье опасности.

Ни одна информационная служба не сократила свою речь, выпуски новостей кое-где пришлось даже увеличивать. Люди хотят знать все о болезни.

Журналисты дежурят под больницами, готовы включиться с любой локации, могут рассказать о каждом больном, о каждом, кто выздоровел, и о каждом враче, который помог вернуть здоровье. Правда, пандемия внесла свои коррективы в процесс информационного вещания.

Факты ICTV ранее писали о том, как работают авиаперевозчики в условиях карантина.

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