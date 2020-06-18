Сами рисуют цены и маршруты. Легальны ли маршрутки в Киеве

Большинство из компаний, занимающихся пассажирскими перевозками, работают нелегально. Поэтому никакой ответственности за здоровье и жизнь своих пассажиров не несут.

Добавьте к этому и то, что маршруты нелегалы ​​прописывают сами, не согласовывая их официально, стоимость билета тоже придумывают самостоятельно, а проверить нечестных перевозчиков и привлечь их к ответственности практически невозможно. Ведь на всю столицу всего 2 инспекторы Укртрансбезопасности.

Говорят, наибольшие нарушения — отсутствуют схемы маршрутов, расписание движения и невыдача билетов, а, следовательно, черная касса. А еще пассажиров берут в запрещенном месте. Так, маршрутки на Ирпень должны стоять на автостанции Дачная, а не у метро Академгородок. Создавая при этом часто немалые пробки.

В КГГА говорят, о нарушении пригородного транспорта знают, но ничего не могут сделать.

В Украине 55 тыс. автобусов и 2,5 тыс. маршруток, но это только официальные данные, на самом деле их в разы больше, и по самым скромным подсчетам специалистов, государство от черного рынка теряет миллиарды гривен.

В разных регионах Украины, после карантинных ограничений, снова запустили на маршруты перевозчиков. С определенными условиями и ограничениями: пассажиров должно быть не больше, чем сидячих мест.

Также все должны придерживаться масочного режима и социальной дистанции. По факту этими условиями пренебрегают, как водители, так и пассажиры.

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